США и Южная Корея согласовали план переброски батарей Patriot

«Рёнхап»: США перебросят системы Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

Южная Корея и Соединенные Штаты согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток. Об этом сказано в статье агентства «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Системы Patriot взаимодействуют с собственными средствами ПВО Южной Кореи в многоуровневой системе обороны против ракетных и ядерных угроз Северной Кореи.

«В марте союзники договорились о частичной передислокации Patriot, что стало первым известным случаем переброски сил и средств сил США в Южной Корее (USFK), на Ближний Восток», — уточнили журналисты. В самом USFK подтвердили временную переброску в рамках ротационного развертывания.

Ранее сообщалось, что Северная Корея удвоила усилия по наращиванию ядерных сил. В стране пригрозили, что Пхеньян будет использовать «стратегические средства» для противодействия военному сотрудничеству между США и Южной Кореей.

Как заявили в КНДР, администрация президента Штатов Дональда Трампа уже активизировала «провокации США, угрожающие обстановке безопасности Корейской Народно-Демократической Республики».