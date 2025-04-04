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07:45, 4 апреля 2025Мир

США и Южная Корея согласовали план переброски батарей Patriot

«Рёнхап»: США перебросят системы Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Южная Корея и Соединенные Штаты согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток. Об этом сказано в статье агентства «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Системы Patriot взаимодействуют с собственными средствами ПВО Южной Кореи в многоуровневой системе обороны против ракетных и ядерных угроз Северной Кореи.

«В марте союзники договорились о частичной передислокации Patriot, что стало первым известным случаем переброски сил и средств сил США в Южной Корее (USFK), на Ближний Восток», — уточнили журналисты. В самом USFK подтвердили временную переброску в рамках ротационного развертывания.

Ранее сообщалось, что Северная Корея удвоила усилия по наращиванию ядерных сил. В стране пригрозили, что Пхеньян будет использовать «стратегические средства» для противодействия военному сотрудничеству между США и Южной Кореей.

Как заявили в КНДР, администрация президента Штатов Дональда Трампа уже активизировала «провокации США, угрожающие обстановке безопасности Корейской Народно-Демократической Республики».

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