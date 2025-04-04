Стало известно о двух попытках ВСУ перебросить личный состав в Белгородскую область

Штурмовые группы ВСУ дважды пытались проникнуть в Белгородскую область

За минувшие сутки штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) два раза пытались проникнуть в Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Несмотря на колоссальные потери командование ВСУ не прекращает попыток переброски личного состава на нашу территорию», — говорится в сообщении.

Штурмовые группы ВСУ, как уточняется, пытались выдвинуться пешком из приграничного Мирополья в Сумской области. Российские военные не допустили пересечения ими госграницы, также им удалось уничтожить живую силу ВСУ.

Днем ранее, 3 апреля, Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по энергообъекту в Белгородской области. Под артиллерийский обстрел попала подстанция 110 кВ «Максимовка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Почти две тысячи человек остались без света.