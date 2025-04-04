Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 4 апреля 2025Россия

Стало известно о двух попытках ВСУ перебросить личный состав в Белгородскую область

Штурмовые группы ВСУ дважды пытались проникнуть в Белгородскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

За минувшие сутки штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) два раза пытались проникнуть в Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Несмотря на колоссальные потери командование ВСУ не прекращает попыток переброски личного состава на нашу территорию», — говорится в сообщении.

Штурмовые группы ВСУ, как уточняется, пытались выдвинуться пешком из приграничного Мирополья в Сумской области. Российские военные не допустили пересечения ими госграницы, также им удалось уничтожить живую силу ВСУ.

Днем ранее, 3 апреля, Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по энергообъекту в Белгородской области. Под артиллерийский обстрел попала подстанция 110 кВ «Максимовка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Почти две тысячи человек остались без света.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные заблокировали торговые порты Николаевской области Украины. Для ВСУ также закрыт выход из Днепра и Южного Буга

    Стало известно о планах Трампа лишить университет Брауна финансирования

    Группа украинских военных сдалась в плен в Запорожской области

    Посетивший США спецпредставитель Путина рассказал о прогрессе в переговорах по Украине

    Стало известно о двух попытках ВСУ перебросить личный состав в Белгородскую область

    Киев не сообщил семье колумбийского наемника о его кончине

    Франция выступила против совместных с Британией закупок оружия в ЕС

    Жених-рэпер написал песню об устроившей секс-марафон с 1058 мужчинами порномодели

    Телеведущий сделал ДНК-тест и узнал годами скрываемую тайну семьи

    Жители Суджи кормили российских солдат и перевязывали им раны после освобождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше