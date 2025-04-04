Стало известно о продвижении российских войск к Днепропетровской области

Российские войска на два километра продвинулись к Днепропетровской области

Российские войска продвинулись в сторону Днепропетровской области Украины на южно-донецком направлении еще на два километра. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части смогли продвинуться на два километра в направлении Днепропетровской области», — рассказал собеседник канала.

Он добавил, что в настоящее время подразделения Российской армии ведут бои в районе населенного пункта Богатырь, расположенного на западе Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее украинский военкор Богдан Мирошников говорил, что российские войска продвигаются на богатырском направлении. По всему направлению от села Константинополь до района Бурлацкого идут «адские бои».