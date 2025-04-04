Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 4 апреля 2025Мир

Стало известно о страхе Польши перед Россией

Политолог Неменский: Польша опасается столкновения с Россией один на один
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Neil Milton / Globallookpress.com

Польша опасается ситуации, в которой останется «один на один» с Россией, поскольку США изменили свою стратегию в отношении Москвы. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, передает РИА Новости.

«Сейчас власти Польши в растерянности, поскольку стратегия республики под вопросом из-за смены позиции США. Наращивание вооруженных сил Варшавы опиралось на Вашингтон как на приоритетного союзника в регионе, а оставаться один на один с Россией непривлекательно», — указал эксперт.

По словам Неменского, курс Польши на военное столкновение с Россией «уже является привычным положением дел». Он отметил, что главные политические силы страны хотят, чтобы Варшава обладала самой большой армией в Европе, поэтому каждый год власти принимают новые программы, способные обеспечить республике лидерство в этом вопросе.

7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава должна стремиться получить доступ к ядерному оружию в рамках идеи президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что страна должна быть обеспечена самыми современными вооружениями.

    Обсудить
    Последние новости

    Владельца крупнейшего производителя масла в России взяли под стражу

    Названа лучшая ОС Windows в истории

    Девушка с ростом 203 сантиметра рассказала о трудностях в личной жизни

    Российский банкир раскрыл способ не проиграть состояние в казино в Минске

    Стали известны подробности о попытках переправы ВСУ через Днепр

    В российском регионе сработала система ПВО

    Мужчина решил выяснить отношения с любимой и учинил массовую резню в российском городе

    Сестра Ким Кардашьян сравнила ее мытье в надувном бассейне со сценой в порно

    Из-за резкого подорожания яиц в США к Пасхе стали красить картошку

    Стало известно о страхе Польши перед Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше