Стало известно о страхе Польши перед Россией

Политолог Неменский: Польша опасается столкновения с Россией один на один

Польша опасается ситуации, в которой останется «один на один» с Россией, поскольку США изменили свою стратегию в отношении Москвы. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, передает РИА Новости.

«Сейчас власти Польши в растерянности, поскольку стратегия республики под вопросом из-за смены позиции США. Наращивание вооруженных сил Варшавы опиралось на Вашингтон как на приоритетного союзника в регионе, а оставаться один на один с Россией непривлекательно», — указал эксперт.

По словам Неменского, курс Польши на военное столкновение с Россией «уже является привычным положением дел». Он отметил, что главные политические силы страны хотят, чтобы Варшава обладала самой большой армией в Европе, поэтому каждый год власти принимают новые программы, способные обеспечить республике лидерство в этом вопросе.

7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава должна стремиться получить доступ к ядерному оружию в рамках идеи президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что страна должна быть обеспечена самыми современными вооружениями.