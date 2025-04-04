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08:27, 4 апреля 2025Россия

Стало известно о тяжелых боях с пытающимися прорваться в Белгородскую область ВСУ

Wargonzo: У границы Белгородской области идут тяжелые бои с отрядами ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Globallookpress.com

У границы Белгородской области идут тяжелые бои с отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающимися прорваться на территорию региона. Об этом стало известно из сообщения проекта военкора Семена Пегова Wargonzo в Telegram.

По информации издания, столкновения с ВСУ происходят близ населенных пунктов Поповка и Дмитровка. Также командование украинских войск пытается нарастить концентрацию сил.

«Продолжаются тяжелые бои (...) Противник ежедневно предпринимает попытки пробиться через нашу оборону, но пока каких либо осязаемых успехов не достиг», — сообщили авторы проекта.

Ранее сегодня стало известно о двух попытках ВСУ перебросить личный состав в Белгородскую область «несмотря на колоссальные потери».

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