Стало известно о тяжелых боях с пытающимися прорваться в Белгородскую область ВСУ

Wargonzo: У границы Белгородской области идут тяжелые бои с отрядами ВСУ

У границы Белгородской области идут тяжелые бои с отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающимися прорваться на территорию региона. Об этом стало известно из сообщения проекта военкора Семена Пегова Wargonzo в Telegram.

По информации издания, столкновения с ВСУ происходят близ населенных пунктов Поповка и Дмитровка. Также командование украинских войск пытается нарастить концентрацию сил.

«Продолжаются тяжелые бои (...) Противник ежедневно предпринимает попытки пробиться через нашу оборону, но пока каких либо осязаемых успехов не достиг», — сообщили авторы проекта.

Ранее сегодня стало известно о двух попытках ВСУ перебросить личный состав в Белгородскую область «несмотря на колоссальные потери».