Станцевавших на могиле школьников доставили в полицию

В Крыму доставили в полицию школьников, станцевавших на могиле ради подписчиков

В Крыму полицейские доставили в отдел двоих школьников, станцевавших на могиле на местном кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») УК РФ. Школьники пояснили, что своим роликом хотели привлечь подписчиков.

Ранее появилось видео танцев. На кадрах подросток танцует на захоронении под трек рэпера Face (признан Минюстом России иноагентом) «Я роняю запад».