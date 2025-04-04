Суд приговорил россиянина к 13,5 годам за совращение малолетней дочери

В Брянской области осудили мужчину, шесть лет совращавшего малолетнюю дочь

В Брянской области осудили мужчину, шесть лет совращавшего малолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он осужден по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ.

Как установил суд, 47-летний местный житель в период с марта 2018 года по февраль 2024 года регулярно совершал насильственные действия в отношении своей малолетней дочери. Девочка проживала вдвоем с отцом и никому не рассказывала о происходящем до своего 14-летия. Она сообщила о случившемся своей знакомой.

Также мужчину признали виновным в незаконном приобретении, ношении и хранении самодельного пистолета и 29 патронов к нему.

Суд приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России и Новой Зеландии задержали подозреваемых в сексуальном насилии над детьми.