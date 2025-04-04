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14:41, 4 апреля 2025Силовые структуры

Сын российского рэпера обманул 90-летнего доцента Военно-космической академии на деньги

В Петербурге пойман сын МС Арнольда за обман 90-летнего доцента ВКА на ₽500 тыс
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего Дэвида Обамби-Диона — сына известного в городе рэпера МС Арнольда, который обманул 90-летнего доцента Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, накануне к правоохранителям обратился пострадавший. Он рассказал, что его обманули мошенники. Они позвонили ему по телефону и убедили отдать им якобы для сохранности банковскую карту, на которой было 500 тысяч рублей. Занимавшиеся расследованием оперативники установили, что к мошеннической схеме причастен фигурант.

Ранее сообщалось, что в Анапе задержан 23-летний москвич, который под видом инвестирования в криптовалюту похитил у восьмерых местных жителей более 126 миллионов рублей.

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