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15:54, 4 апреля 2025Экономика

Российский город захватили полчища комаров

Жители Таганрога жалуются на массовое нашествие комаров
Виктория Клабукова

Таганрог атаковали комары. Полчища насекомых заполонили улицы и дома, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На массовое нашествие комаров-звонцов жалуются горожане. Насекомые преимущественно роятся у фонарей, ламп и горящих окон, но порой таганрожцы обнаруживают, что комарами усеяны лестничные площадки и полы в банковских отделениях. Никаких мер по борьбе с обилием насекомых власти не принимают.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2024-м — тогда местным жителям приходилось разгребать кучи комаров лопатами. Однако в этом году комаров стало больше, и проснулись они еще раньше. Такую активность мошкары связывают с резким потеплением.

В прошлом году жители другого российского города, Волгограда, обнаружили в своих квартирах экзотических банановых сверчков. В дикой природе они не обитают и разводятся искусственно, а к россиянам могли проникнуть вместе с овощами и фруктами из магазина.

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