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19:26, 4 апреля 2025Бывший СССР

Украина и Франция начали рассматривать проекты в Чернобыльской зоне отчуждения

Украина и Франция стали обсуждать проекты по энергетике в зоне отчуждения ЧАЭС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина и Франция рассматривают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что глава министерства Светлана Гринчук и спецуполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону с целью осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в регионе.

В министерстве упомянули, что ранее уже обсуждалось партнерство Украины с Францией в этой области. Французские компании отметили большой потенциал для развития зеленой энергетики на этой территории.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возгорание, которое произошло на ЧАЭС после атаки беспилотника, могло случиться из-за легковоспламеняющихся материалов в обшивке крыши. Уровень радиации на ЧАЭС тогда не повысился.

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