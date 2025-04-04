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00:58, 4 апреля 2025Бывший СССР

Украинский министр посетовал на переключение мирового внимания с конфликта на новую тему

Сибига: Внимание СМИ переключилось с конфликта на Украине на торговые войны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига посетовал на то, что внимание общественности переключилось с украинского конфликта на новую тему. Ей стали международные торговые войны, заявил он в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, выступление транслировалось на Youtube-канале альянса.

«В то время как внимание СМИ приковано в всемирным торговым войнам, мы не должны забывать, что в Европе продолжается полномасштабная война», — сказал украинский министр.

Ранее аналитик «Альфа-Инвестиций» Павел Гаврилов увидел в торговых пошлинах президента США Дональда Трампа риски для России. По его словам, изменения в мировой торговле косвенно отразятся на нефти, газе, металлах и иных сырьевых товарах, а также могут повлиять на политику Центробанка РФ.

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