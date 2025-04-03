В пошлинах Трампа увидели риски для России

РБК: Пошлины США могут опосредованно повлиять на российский рынок

Хотя США не включили Россию в список стран, в отношении которых вводятся торговые пошлины, риски для отечественных активов от их введения все же есть, пусть эффект и не будет виден сразу. Об этом в разговоре с РБК рассказал аналитик «Альфа-Инвестиций» Павел Гаврилов.

Риски для российской экономики могут серьезно возрасти в ближайшие 3-12 месяцев. «Пока эффект от пошлин незначительный, масштаб падения сырьевых товаров умеренный», — констатировал он. С другой стороны, из-за введения пошлин произойдут изменения в мировой торговле, что косвенно отразится на России. А это скажется на нефть, газ, металлы и иные сырьевые товары. «Мы увидим общее повышение себестоимости и, как следствие, рост цен на товары и ресурсы», — полагает аналитик «Цифры брокер» Кирилл Климентьев.

Гаврилов добавил, что торговая война, развязанная США, также может повлиять на решения российского Центробанка. Он считает, что в такой ситуации у ЦБ не будет стимулов для снижения ключевой ставки. Кроме того, есть риск более высокой долларовой инфляции, а значит, и долларовых ставок.

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев уверен, что сейчас, во время волатильности на мировом валютном рынке, рубль выступает «тихой гаванью» для инвесторов. «Торговый баланс России не завязан на товарно-денежные отношения с США напрямую, поэтому локально национальная валюта может получить краткосрочную поддержку против доллара», — объяснил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт для разных стран. Он сказал, что это необходимо, потому что иначе США «подвергались разграблению, насилию и расхищению». Для разных стран будут введены пошлины от 10 до 50 процентов.

На фоне объявления о пошлинах доллар США резко подешевел к основным мировым валютам. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) на торгах 3 апреля потерял 1,5 процента — это максимальное ослабление за 2,5 года. Неожиданно снизились и цены на золото, хотя до этого момента стоимость драгоценного металла исправно росла.

