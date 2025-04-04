Пленный солдат ВСУ рассказал, что командир Ширяев забирал зарплату подчиненных

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что командир 225-го штурмового полка украинской армии Ширяев забирал зарплату подчиненных. Его слова приводит ТАСС.

«Когда прибыл в 225-й [штурмовой полк], у нас командир веселый [был]. Забирал банковские карты, выбивал из нас пароли и забирал зарплату», — рассказал пленный.

Он также рассказал подробности попадания в плен. По словам Ткаченко, их пересадили с бронетехники на багги, отвезли на несколько километров вперед. Там многих его сослуживцев ликвидировали, а сам военный позже сдался в плен.

Ранее сообщалось, что в сети восхитились поведением попавшего в плен российского военного Николая Карташевича. Он заявлял о намерении продолжить воевать и выразил надежду, что российские войска смогут занять Херсон и Запорожье, находящиеся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).