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13:27, 4 апреля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о грабеже со стороны командира

Пленный солдат ВСУ рассказал, что командир Ширяев забирал зарплату подчиненных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что командир 225-го штурмового полка украинской армии Ширяев забирал зарплату подчиненных. Его слова приводит ТАСС.

«Когда прибыл в 225-й [штурмовой полк], у нас командир веселый [был]. Забирал банковские карты, выбивал из нас пароли и забирал зарплату», — рассказал пленный.

Он также рассказал подробности попадания в плен. По словам Ткаченко, их пересадили с бронетехники на багги, отвезли на несколько километров вперед. Там многих его сослуживцев ликвидировали, а сам военный позже сдался в плен.

Ранее сообщалось, что в сети восхитились поведением попавшего в плен российского военного Николая Карташевича. Он заявлял о намерении продолжить воевать и выразил надежду, что российские войска смогут занять Херсон и Запорожье, находящиеся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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