В ДНР ликвидировали диверсантов с флагами ЕС и Украины

Двух диверсантов с флагами ЕС и Украины ликвидировали в ДНР

Двух диверсантов с флагами Европейского союза (ЕС) и Украины ликвидировали в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет телеканал «Звезда» в своем Telegram со ссылкой на военного с позывным Легионер.

Сообщается, что двух диверсантов ликвидировали в Новотроицком в ДНР. По информации телеканала, они были одеты в форму Вооруженных сил (ВС) России и имели паспорта РФ.

Отмечается, что изначально украинских военных взяли в плен и пытались допросить. Но, рассказал Легионер, они попытались сбежать вместе с оружием.

Ранее сообщалось, что в буфете на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе заметили российский флаг. Сообщается, что триколор был замечен в буфете Европейского совета.