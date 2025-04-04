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20:04, 4 апреля 2025Бывший СССР

В ДНР ликвидировали диверсантов с флагами ЕС и Украины

Двух диверсантов с флагами ЕС и Украины ликвидировали в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Двух диверсантов с флагами Европейского союза (ЕС) и Украины ликвидировали в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет телеканал «Звезда» в своем Telegram со ссылкой на военного с позывным Легионер.

Сообщается, что двух диверсантов ликвидировали в Новотроицком в ДНР. По информации телеканала, они были одеты в форму Вооруженных сил (ВС) России и имели паспорта РФ.

Отмечается, что изначально украинских военных взяли в плен и пытались допросить. Но, рассказал Легионер, они попытались сбежать вместе с оружием.

Ранее сообщалось, что в буфете на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе заметили российский флаг. Сообщается, что триколор был замечен в буфете Европейского совета.

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