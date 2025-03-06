На саммите ЕС заметили российский флаг

В буфете на саммите ЕС в Брюсселе заметили российский флаг

В буфете на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе заметили российский флаг. Об этом пишет Euractiv.

«Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты делают перерыв и перекусывают в буфете Европейского совета, где их встречает российский флаг», — сказано в публикации.

Авторы материала делают акцент на том, что флаг России висит рядом с флагами других стран, среди которых Иран, Китай и Украина. На опубликованном фото видно, что российский флаг размещен на гирлянде между флагами Бельгии и Перу.

Ранее сообщалось, что перед саммитом в Брюсселе главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта беседовали, прикрыв рты руками, чтобы пресса не считала тему беседы по движению их губ.