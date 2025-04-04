В Грузии высказались о попытках вмешательства во внутренние дела страны

Папуашвили: Дипломаты стран ЕС не должны вмешиваться во внутренние дела Грузии

Дипломаты стран Европейского союза (ЕС) не должны вмешиваться во внутренние дела Грузии и нарушать международное право. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает 1TV.GE.

«Элементарно, что нужно уважать принимающую страну и ее народ и не вмешиваться в их дела, особенно когда у некоторых низкая компетенция в отношении Грузии», — высказался политик.

Папуашвили прокомментировал заявление посольства Франции о происходящем в стране и указал на приговор лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик охарактеризовал высказывание как «неквалифицированные комментарии» и указал, что в связи с внутренней ситуацией во Франции подобные заявления являются несерьезными.

Спикер грузинского парламента также призвал дипломатов ЕС придерживаться Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. По его мнению, европейские посольства нарушают статью 41 документа о невмешательстве во внутренние дела страны.

Ранее генеральный секретарь правящей партии республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе обвинил Великобританию в шантаже. по его словам, Лондон продемонстрировал двойные стандарты.