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13:09, 4 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле отказались раскрывать возможные гарантии для Украины

Песков: О возможных гарантиях для Украины сейчас говорить нельзя
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Какие-то конкретные параметры по поводу возможных гарантий для Украины сейчас назвать нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, гарантии безопасности для Украины — это предмет переговоров и обсуждений, но говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Он назвал этого очень сложной темой, которая будет и должна обсуждаться. Песков заключил, что пока конкретных параметров никто называть не будет.

Ранее спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые гарантии безопасности для Киева могут быть приемлемы для России в том или ином виде. Он исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав такое развитие событий невозможным.

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