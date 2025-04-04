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09:42, 4 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина назвал приемлемыми некоторые гарантии безопасности для Украины

Дмитриев: Некоторые гарантии безопасности для Киева могут быть приемлемы для РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Некоторые гарантии безопасности для Киева могут быть приемлемы для России в том или ином виде. Такое заявление сделал спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает Politico.

«Некоторые гарантии безопасности в какой-то форме могут быть приемлемы», — отметил Дмитриев, не уточнив, какие именно.

При этом глава РФПИ исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав такое развитие событий невозможным.

Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению Владимира Путина проводил в США встречи с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.

Глава РФПИ рассказал о попытках сорвать диалог Москвы и Вашингтона. По его словам, это делается западными силами, которые заинтересованы в сохранении напряженности и боятся развития российско-американского сотрудничества.

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