Глава РФПИ рассказал о попытках сорвать диалог России и США

Глава РФПИ Дмитриев: Запад пытается сорвать диалог России и США

Западные силы, которые заинтересованы в сохранении напряженности, пытаются сорвать диалог Москвы и Вашингтона, поскольку боятся того, что две страны начнут развивать отношения и выстраивать сотрудничество. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, его слова передает ТАСС.

«Сегодня на пути к восстановлению конструктивного взаимодействия во главе многих стран мира стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности на мировой арене. И эти силы сознательно искажают российскую позицию, пытаются сорвать любые шаги к диалогу с США, не жалея на это ни средств, ни ресурсов», — отметил он.

По словам Дмитриева, противники восстановления российско-американских отношений боятся того, что стороны найдут точки соприкосновения, а также начнут лучше понимать позиции друг друга. Кроме того, он указал на то, что возможность сотрудничества Москвы и Вашингтона как в международных делах, так и в экономике «вызывает беспокойство» у Запада.

Ранее Дмитриев сообщил, что с 2 по 3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. По его словам, восстановление диалога между двумя странами является достаточно непростым и постепенным процессом, но каждая встреча и откровенный разговор позволяют двигаться вперед.