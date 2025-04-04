В Кремле раскрыли итоги визита главы РФПИ в Вашингтон

Песков: Визит Дмитриева в Вашингтон говорит об осторожном оптимизме

Визит спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон говорит об осторожном оптимизме в отношении улучшения контактов России и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте сначала дождемся его (Кирилла Дмитриева — прим. "Ленты.ру") возвращения в Москву. Осторожный оптимизм присутствует. Ведется кропотливая работа, в том числе и по разным каналам», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, можно ли по итогам визита главы РФПИ в США говорить об уверенном оптимизме в отношениях с американской стороной.

Песков также акцентировал внимание на том, что подобные контакты с Вашингтоном «очень важны», и работа по улучшению российско-американских отношений «будет продолжаться».

Ранее Дмитриев встретился в Вашингтоне с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Он рассказал, что одной из главных тем было восстановление российско-американских отношений, диалога, который был прерван при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена.