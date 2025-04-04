Спецпредставитель Путина в трех словах подвел итоги переговоров с администрацией Трампа. Что обсудили и есть ли успехи?

Дмитриев: Администрация Трампа предотвратила начало третьей мировой войны

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Итоги переговоров он охарактеризовал тремя словами.

Дмитриев рассказал, что одной из главных тем было восстановление российско-американских отношений, диалога, который был прерван при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена. В то же время, указал глава РФПИ, нынешний американский лидер слышит позицию России и понимает ее озабоченность. Хотя есть и разногласия, процесс идет. Он также отметил, что администрация Трампа достигла существенного прогресса в разрешении украинского кризиса и предотвратила начало третьей мировой войны.

Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов. Но, безусловно, их накопилось, «а» — очень много, и «б» — фактически три года не было коммуникации между Россией и США. Поэтому процесс диалога, процесс решения, он займет какое-то время Кирилл Дмитриев глава РФПИ и спецпредставитель президента России

Обсудили экономическое сотрудничество и договорились о будущих встречах

По словам Дмитриева, обсуждались вопросы инвестиционно-экономического характера. Он отметил большое желание американских компаний возвращаться в Россию, добавив, что сейчас в РФ работают более 150 американских компаний, из которых около 70 процентов присутствуют на рынке более 25 лет. В то же время безусловный приоритет — российский бизнес.

Кроме того, стороны затронули возможное взаимодействие в Арктике и по редкоземельным металлам. Дмитриев напомнил, что Трамп ввел тарифы против большого количества стран, а Россия в список не попала. Также обсуждается восстановление прямого авиасообщения между РФ и США.

Фото: РИА Новости

Наконец, спецпредставитель российского лидера пригласил коллег из США посетить Москву. «Я надеюсь, будут приглашены также и другие представители России в Соединенные Штаты», — отметил он. Комментируя перспективы будущих встреч, Дмитриев указал, что «обозначены некоторые сроки, которые действительно обсуждаются».

В США назвали причины визита главы РФПИ в Вашингтон

The Washington Post со ссылкой на источники написала, что глава РФПИ прибыл в США с целью смягчить позицию администрации Трампа и подчеркнуть перспективы как мирного урегулирования, так и крупных финансовых соглашений.

«Два таких человека [Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф] могут договориться, потому что речь идет, прежде всего, о деньгах и власти, и в этом смысле у них одинаковые намерения», — заявил газете бывший российский чиновник на условиях анонимности.

Газета при этом напомнила, что Дмитриев является самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США с 2022 года.

Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, уточнило, что США ждут, когда спецпредставитель президента России предоставит ему доклад об итогах поездки в Вашингтон. Тогда стороны смогут приступить к каким-либо следующим шагам.