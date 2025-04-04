В США сообщили об ожидании доклада Дмитриева о поездке в Вашингтон

Bloomberg: США ждут доклад Дмитриева Путину об итогах поездки в Вашингтон

США ждут, когда спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предоставит доклад российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит об этом Путину, прежде чем обе стороны приступят к каким-либо следующим шагам», — говорится в публикации.

2 апреля сообщалось, что глава РФПИ и спецпредставитель президента России Дмитриев прибыл в Вашингтон и позднее встретится там со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.