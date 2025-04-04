В Кремле прокомментировали принятие Госдумой закона о статусе ветерана для курских бойцов

Песков: Кремль удовлетворен принятием Думой закона о ветеранах в Курской области

Кремль удовлетворен принятием Госдумой закона о присваивании статуса ветерана боевых действий для бойцов в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет о выполнении поручения президента России Владимира Путина, в связи с чем Кремль удовлетворен его принятием.

«Это касается многих людей, которые героически несут службу, борются там за освобождение наших земель. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важный закон», — пояснил представитель Кремля.

3 апреля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о статусе ветерана боевых действий для всех, кто выполняет боевые задачи на территории Курской области. Документ также коснется тех, кто выполнял задачи по отражению атак ВСУ на территориях, прилегающих к районам проведения СВО.