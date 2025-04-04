Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 4 апреля 2025Россия

В Кремле прокомментировали принятие Госдумой закона о статусе ветерана для курских бойцов

Песков: Кремль удовлетворен принятием Думой закона о ветеранах в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кремль удовлетворен принятием Госдумой закона о присваивании статуса ветерана боевых действий для бойцов в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет о выполнении поручения президента России Владимира Путина, в связи с чем Кремль удовлетворен его принятием.

«Это касается многих людей, которые героически несут службу, борются там за освобождение наших земель. Поэтому это, конечно, чрезвычайно важный закон», — пояснил представитель Кремля.

3 апреля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о статусе ветерана боевых действий для всех, кто выполняет боевые задачи на территории Курской области. Документ также коснется тех, кто выполнял задачи по отражению атак ВСУ на территориях, прилегающих к районам проведения СВО.

    Обсудить
    Последние новости

    Российского военного задержали за подготовку теракта под Москвой. Он хотел взорвать общежитие курсантов по заданию ГУР Украины

    В Кремле высказались о контактах с США по прекращению огня на Украине

    В Кремле рассказали о значении визита главы РФПИ в Вашингтон

    Рейтинг Трампа достиг рекордного минимума

    27-летняя россиянка получила ранения при атаке украинского дрона на автомобиль

    В российском регионе избавились от свалки

    В Кремле отказались раскрывать возможные гарантии для Украины

    В Кремле оценили угрозы Трампа начать новый конфликт

    В НАТО рассказали о военном превосходстве России над США и Европой

    В Кремле оценили перспективы мировой экономики после пошлин Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше