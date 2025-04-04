В Минобороны заявили об односторонних атаках ВСУ на протяжении двух недель

МО России: ВСУ на протяжении более двух недель атакуют энергоинфраструктуру РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении более двух недель атакуют энергоинфраструктуру России. Об этом заявили журналистам в российском Минобороны.

По сообщению оборонного ведомства, атаки производятся ВСУ ежедневно, украинские войска бьют по энергетике в одностороннем порядке.

В Министерстве обороны подчеркнули, что действия украинских подразделений идут вразрез с заявлениями Владимира Зеленского, в которых тот обязался прекратить удары по объектам энергетики в рамках моратория.

Всего за минувшие сутки ВСУ совершили шесть подобных атак.