В Норвегии рассказали о сохранении связи с российскими военными

FT: ВС Норвегии поддерживают связь с российскими военными

Вооруженные силы (ВС) Норвегии продолжают еженедельно поддерживать связь с российскими военными в Арктике. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу объединенного штаба норвежских ВС вице-адмирала Руне Андерсена.

«Мы считаем, что важно иметь возможность для связи. Это вопрос безопасности. И я думаю, они (россияне — прим. «Ленты.ру») считают так же», — заявил Андерсен.

По данным издания, несмотря на срыв постоянного взаимодействия между ВС России и Норвегии в 2014 году, военнослужащие двух стран продолжают проводить еженедельную проверку связи и поддерживать деловые отношения. По этой линии военные также поздравляют друг друга с Рождеством.

Кроме того, норвежские военнослужащие хранят подарки от российских коллег. К примеру, в штабе ВС Норвегии в Буде находится подаренный российскими моряками стеклянный автомат Калашникова, наполненный водкой, а также матрешка.

В ноябре 2024 года посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что решение ряда стран НАТО создать спутниковую сеть в Арктике — это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ.

