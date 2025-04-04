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18:20, 4 апреля 2025Моя страна

В одном российском регионе нашли редкий «инопланетный» гриб

В Тверской области нашли редкий «инопланетный» гриб саркосому шаровидную
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Staffan Kyrk / Wikimedia

В одном российском регионе нашли редкий гриб из Красной книги. Об этом сообщает портал Gismeteo.

Житель Тверской области Семен Шишков во время прогулки по лесу в Калининском округе обнаружил необычный гриб — саркосому шаровидную. По словам мужчины, гриб он заметил сразу во время первой же вылазки в лес.

Отмечается, что из-за необычной формы гриб называют «ведьминым котлом». «Инопланетный» гриб включен в Красные книги России и Европы и встречается в лесах довольно редко. При этом собирать гриб запрещено как раз из-за его редкости.

Согласно материалу, саркосома хоть и не считается ядовитой, но и съедобной ее назвать нельзя. Тем не менее в народной медицине ее используют для приготовления отваров, а в косметологии ценят за способность стимулировать выработку коллагена и продлевать молодость кожи.

Ранее в Спасском районе Рязанской области также нашли необычный ярко-красный гриб, которым оказалась саркосцифа. Фотографии красной находки грибники опубликовали в местных пабликах в соцсетях.

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