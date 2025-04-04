В офисе Зеленского прокомментировали возможность новой военной помощи США

Замглавы ОП Украины Палиса: Киев пока не обсуждал с США новую военную помощь

Власти Украины не обсуждали с США новую военную помощь после решения президента США Дональда Трампа возобновить поставки. Об этом заявил заместитель главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Павел Палиса, передает Reuters.

«Что касается новых пакетов помощи, у нас еще не было диалога с американской стороной на эту тему», — подчеркнул замглавы ОП.

Палиса прокомментировал возможность новой военной помощи США после переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии 25 марта. По его словам, речь шла о возобновлении поставок после решения Трампа о приостановке ранее утвержденных пакетов военной помощи.

Ранее портал Defense One сообщил, что США впервые пропустят встречу контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн». Глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече в Брюсселе 11 апреля.