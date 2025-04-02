Глава Пентагона впервые пропустит саммит по Украине

Defense News: Глава Пентагона Хегсет впервые пропустит саммит «Рамштайн»

США впервые пропустят встречу контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщает Defense News со ссылкой на европейских и американского чиновников.

Саммит состоится 11 апреля в Брюсселе, однако глава Пентагона Пит Хегсет на нем присутствовать не будет. «Соединенные Штаты все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных форумах по поддержке Украины», — говорится в материале.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не нужна президенту США Дональду Трампу. При этом, по его словам, американский лидер верит в возможность «сделать много хороших дел» с Россией.