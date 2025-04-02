Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 2 апреля 2025Мир

Глава Пентагона впервые пропустит саммит по Украине

Defense News: Глава Пентагона Хегсет впервые пропустит саммит «Рамштайн»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisa Marie David / Reuters

США впервые пропустят встречу контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщает Defense News со ссылкой на европейских и американского чиновников.

Саммит состоится 11 апреля в Брюсселе, однако глава Пентагона Пит Хегсет на нем присутствовать не будет. «Соединенные Штаты все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных форумах по поддержке Украины», — говорится в материале.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не нужна президенту США Дональду Трампу. При этом, по его словам, американский лидер верит в возможность «сделать много хороших дел» с Россией.

    Обсудить
    Последние новости

    Стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Перед крушением летчик увел борт от жилых домов

    Стало известно о первом применении ВСУ немецких дронов HF-1 в Сумской области

    Глава Пентагона впервые пропустит саммит по Украине

    США ввели пошлины на товары из ЕС

    Таксист врезался в машину Егора Крида

    Маск прокомментировал новость о его уходе с госслужбы

    Жительница Москвы отдала мошенникам две квартиры

    На Украине сообщили о десятках мощных взрывов в двух городах

    Посольство указало на осознание Лондоном скорого краха украинского проекта

    Люксовый спорткар попал в ДТП в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше