Кулеба заявил о ненужности Украины Трампу

Кулеба: Украина, в отличие от России, не нужна Трампу

Президенту США Дональду Трампу не нужна Украина, но при этом он заинтересован в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Liga.net.

По его словам, американский лидер верит в возможность «сделать много хороших дел» с Москвой. «Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира», — заключил Кулеба.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп раздражен как Россией, так и Украиной в контексте переговоров.