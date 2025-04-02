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22:34, 2 апреля 2025Бывший СССР

Кулеба заявил о ненужности Украины Трампу

Кулеба: Украина, в отличие от России, не нужна Трампу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президенту США Дональду Трампу не нужна Украина, но при этом он заинтересован в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Liga.net.

По его словам, американский лидер верит в возможность «сделать много хороших дел» с Москвой. «Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира», — заключил Кулеба.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп раздражен как Россией, так и Украиной в контексте переговоров.

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