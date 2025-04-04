В популярном у туристов российском регионе продлили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение

На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В пятницу, 4 апреля, и субботу, 5 апреля, в горах республики будет лавиноопасно выше двух тысяч метров. По данным ведомства, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района, в том числе связанных с повреждением автомобильных дорог, домов, мостов, опор ЛЭП, и объектов инфраструктуры.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее группа российских туристов попала под лавину в Магаданской области. Снег сошел на шестерых человек. В результате четверо не выжили, еще один человек получил травмы.