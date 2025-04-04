Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:28, 4 апреля 2025Путешествия

В популярном у туристов российском регионе продлили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На территории Северной Осетии продлили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В пятницу, 4 апреля, и субботу, 5 апреля, в горах республики будет лавиноопасно выше двух тысяч метров. По данным ведомства, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района, в том числе связанных с повреждением автомобильных дорог, домов, мостов, опор ЛЭП, и объектов инфраструктуры.

Материалы по теме:
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее группа российских туристов попала под лавину в Магаданской области. Снег сошел на шестерых человек. В результате четверо не выжили, еще один человек получил травмы.

    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    Англиканская церковь начала проводить рестлинг-поединки ради привлечения прихожан

    Канада захотела сменить США в роли мирового лидера

    В МИД России заявили о намерении Украины не прекращать огонь

    Пырнувших ножом и пытавшихся поджечь россиянина подростков отпустили под домашний арест

    Шевченко обвинил УЕФА в предвзятом отношении к Украине

    В России отреагировали на подготовку размещения военного контингента из Европы на Украине

    Обвиненный в домашнем насилии актер попал в черный список

    Люксовый бренд запустил в продажу шлепанцы за 58 тысяч рублей и возмутил общественность

    Попавшая под самые высокие пошлины страна смягчит торговлю с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше