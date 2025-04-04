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02:01, 4 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали возможные направления сотрудничества с США

Депутат Чепа: Россия и США могут сотрудничать в Арктике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия и США могут сотрудничать в сферах космоса, освоения Арктики и по ряду других направлений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он высказался о возможных целях визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

«Учитывая направленность работы Дмитриева, вероятно, он будет обсуждать проекты и процессы, которые могут быть интересы и для России, и для США. В основном, думаю, визит связан именно с этими темами, а не с процессом мирного урегулирования. Это уже взгляд в будущее, — заметил политик. — А будущее — это многополярный мир, которого не будет без России. И понятно, что дальнейшая конфронтация приведет только к краху цивилизации».

По мнению Чепы, у России и США есть много потенциальных направлений для сотрудничества. В частности, в Арктике, которая интересна обеим сторонам. Также актуальным, как заметил депутат, остается совместное освоение космоса.

«Когда мы более плотно сотрудничали с США по вопросам космоса, дела шли гораздо лучше. И мы помогали им во многом. России также было бы крайне интересно участие в программах бизнесмена Илона Маска — это двигало бы вперед, в том числе, нашу науку и технологии», — сказал депутат.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Дмитриев может находиться в США с целью смягчить позицию администрации президента США Дональда Трампа и подчеркнуть перспективы как мирного урегулирования, так и крупных финансовых соглашений.

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