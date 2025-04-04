В России призвали включить арестованного на Украине политолога в список на обмен

Рогов предложил включить арестованного политолога Молчанова в список на обмен

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал включить арестованного на Украине политолога Кирилла Молчанова в список на обмен гражданскими лицами. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник считает, что Молчанова задержали и депортировали из Польши с нарушение всех прав и свобод. Он назвал арест политолога правовым беспределом, подчеркнув, что Москва должна мониторить эту ситуацию.

Рогов добавил, что Молчанов должен быть освобожден и продолжить свою правозащитную деятельность. В качестве таковой он указал защиту прав верующих на Украине.

Украинского политолога и правозащитника арестовали в Польше, после чего депортировали в Киев. Об этом ранее сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

