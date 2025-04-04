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22:37, 4 апреля 2025Экономика

В российском городе из земли забил фекальный фонтан

В Тольятти из земли забил фекальный фонтан
Полина Кислицына (Редактор)

В Тольятти Самарской области из земли забил фекальный фонтан. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал City Traffic.

Инцидент произошел в пятницу, 4 апреля, в Тупиковом проезде. В результате прорыва коллектора сточные воды разлились по земле и проезжей части.

В местном производственном объединении коммунального хозяйства (ПО КХ) сообщили, что данный участок обслуживает ООО «Волжские коммунальные системы», предоставляющее услуги водоснабжения и водоотведения для тольяттинцев. «Мы отправились на место происшествия и обнаружили "фекальный фонтан", который бил из-под земли из-за порыва на напорном коллекторе (...). Повторяется ситуация, которая была буквально неделю назад, когда из-за аварии на сетях ООО "Волжские коммунальные системы" фекальные стоки оказались на улице Лесной. В этом случае, как и неделю назад, о происшествии не была своевременно уведомлена ЕДДС и городская администрация», — возмутился начальник участка эксплуатации сетей ливневой канализации ПО КХ. Он добавил, что подобное отношение со стороны компании, обслуживающей канализационную сеть, может плохо повлиять на экологическую обстановку в городе.

Ранее в апреле жители села Киндер Тюменской области пожаловались, что молокозавод бесконтрольно сливает на поля коровьи фекалии. В результате в поле между населенным пунктом и селом Маслянка наблюдается экологическая катастрофа, сетуют они.

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