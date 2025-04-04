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11:21, 4 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе мать ножницами изрезала сына и сама вызвала полицию

В Казани задержана женщина, зарезавшая ножницами 5-летнего сына
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Казани 27-летняя женщина ножницами изрезала 5-летнего сына и сама вызвала полицию. Об этом сообщает 112 в своем Telegram-канале.

По данным канала, преступление произошло в доме №8А, расположенном по улице Юлиуса Фучика. Там фигурантка схватила ножницы и напала на ребенка, а расправившись с ним сама вызвала полицейских. Прибывшие на место силовики задержали ее.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 стати 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Отмечается, что женщина находится в неадекватном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Перми суд приговорил обвиняемую в расправе над 9-летним сыном 34-летнюю Ирину Шатову к 18 годам лишения свободы.

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