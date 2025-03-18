Расправившейся с сыном россиянке вынесли приговор

В Перми обвиняемая в убийстве сына Шатова получила 18 лет колонии

В Перми суд приговорил обвиняемую в расправе над 9-летним сыном 34-летнюю Ирину Шатову к 18 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Свою вину она признала. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, 11 июля 2024 года обвиняемая удушила своего сына и нанесла ему колотые раны груди из-за того, что она не смогла исполнить финансовые обязательства. Затем она решила скрыть следы преступления. Для этого она положила мальчика в чемодан и отнесла к мусорным контейнерам, расположенным в Ленинском районе города. Пострадавшего обнаружили утром 12 июля.

Ранее Шатова выражала сожаление, что она позволила себе сломаться под всеми обстоятельствами, которые на нее давили. По словам женщины, она совершила преступление из-за потери денег, колоссального давления со стороны клиентов, побега мужа, предательства любимого человека и проблем со здоровьем. До этого она рассказала, что расправилась с сыном из-за накопленных долгов на сумму около 50 миллионов рублей.

