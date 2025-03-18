Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 18 марта 2025Силовые структуры

Расправившейся с сыном россиянке вынесли приговор

В Перми обвиняемая в убийстве сына Шатова получила 18 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ирина Шатова

Ирина Шатова. Кадр: Telegram-канал SHOT

В Перми суд приговорил обвиняемую в расправе над 9-летним сыном 34-летнюю Ирину Шатову к 18 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Свою вину она признала. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, 11 июля 2024 года обвиняемая удушила своего сына и нанесла ему колотые раны груди из-за того, что она не смогла исполнить финансовые обязательства. Затем она решила скрыть следы преступления. Для этого она положила мальчика в чемодан и отнесла к мусорным контейнерам, расположенным в Ленинском районе города. Пострадавшего обнаружили утром 12 июля.

Ранее Шатова выражала сожаление, что она позволила себе сломаться под всеми обстоятельствами, которые на нее давили. По словам женщины, она совершила преступление из-за потери денег, колоссального давления со стороны клиентов, побега мужа, предательства любимого человека и проблем со здоровьем. До этого она рассказала, что расправилась с сыном из-за накопленных долгов на сумму около 50 миллионов рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области

    Советская кинозвезда призвала запретить Пугачевой въезд в Россию

    На Украине рассказали об ожиданиях от переговоров Трампа и Путина

    Пара отпраздновала 70 лет брака и поделилась секретами долгой любви

    В России ответили на слова Трампа о вступлении переговоров по Украине в критическую стадию

    Страны Балтии вышли из конвенции о запрете противопехотных мин

    Российский министр анонсировал большую приватизацию

    В США оценили влияние «Орешника» на операции НАТО

    Снег с крыши растаял и затопил квартиру в российском городе

    Появились подробности о попытке вторжения ВСУ в Белгородскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше