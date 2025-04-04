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17:26, 4 апреля 2025Россия

В российском регионе пожар охватил с десяток строений

В Тверской области к тушению крупного пожара привлекли вертолет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Тверской области огонь охватил с десяток строений, три из которых — жилые дома. К тушению крупного пожара привлекли вертолет Ми-8, сообщили в МЧС.

Пожар произошел в поселке Ранцево в российском регионе. Его причины пока не называются.

По данным ведомства, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. Но на данный момент пожар удалось локализовать. О пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что в Сочи в селе Липники загорелся лес. Пытающиеся спасти дома от бушующего пожара жители попали на видео.

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