В Тульской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Тульской области Миляев: В регионе сбили беспилотник ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили украинский беспилотник в Тульской области. Об этом проинформировал губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами ПВО Минобороны РФ поражен беспилотник», — указал он.

По словам главы региона, разрушений и пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб, добавил он.

Накануне над Белгородской областью сбили украинский дрон. Как уточнили в МО, удар был совершен около 12:15 по мск. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили дрон.

2 апреля беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал подстанцию в Курской области. В результате нападения электричества лишились более 1200 человек в Курском районе, добавили в Минобороны.