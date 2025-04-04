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11:37, 4 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о поставках на фронт сотен тысяч неисправных дронов

Командир ВСУ Ярославский: На украинских складах сотни тысяч неисправных дронов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На украинских военных складах находятся сотни тысяч беспилотников, которые неспособны противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О поставках на фронт неисправных дронов рассказал командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, сообщает в Telegram издание «Новини.Live».

«Пока производство началось (...) — за полтора месяца на линии соприкосновения изменились радиочастоты. Производители понимают, что делают барахло (...) А на складах Минобороны [Украины], по моей информации, уже сотни тысяч таких дронов», — рассказал военный.

Он добавил, что чиновники Минобороны пытаются поставить нерабочие беспилотники бригадам ВСУ, чтобы выполнить показатели по поставкам.

Ранее стало известно о первом применении ВСУ немецких дронов HF-1. Барражирующий боеприпас из Германии был использован в Сумской области.

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