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23:52, 2 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о первом применении ВСУ немецких дронов HF-1 в Сумской области

ВСУ впервые применили в Сумской области немецкие барражирующие боеприпасы HF-1
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuetrs

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили в Сумской области немецкие барражирующие боеприпасы HF-1. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее сообщалось, что Германия передала Киеву новый пакет военной помощи. Украина получила 56 машин MRAP, боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1 и для боевых машин пехоты Marder, а также 41 тысячу боеприпасов для ЗРК Gepard. Также Берлин передал Киеву ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 и 300 ударных беспилотников HF-1.

До этого военный аналитик, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что Украина признала высокую эффективность «Ланцетов». Он обратил внимание, что Киев наладил производство аналога российского барражирующего боеприпаса, при этом украинский дрон очертаниями повторяет оригинал.

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