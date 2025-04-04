Внешность Линдси Лохан на новых фото описали в сети фразой «муж оплатил хирургов»

Внешность американской актрисы и певицы Линдси Лохан на новых фото описали в сети фразой «муж оплатил хирургов». Материал приводит Page Six.

38-летняя звезда вместе с коллегой Джейми Ли Кёртис посетила международную выставку киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе. Артистки приняли участие в промокампании, посвященной сиквелу фильма «Чумовая пятница», где вновь составили дуэт.

Так, Лохан предстала перед камерами в лиловом мини-платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. В то же время она надела прозрачные туфли на высоких каблуках, уложила волнами волосы и сделала макияж в коричневых тонах. Кроме того, знаменитость нанесла ярко-красный лак на ногти на ногах.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Линдси выглядит потрясающе! И что еще важнее — она ​​выглядит такой счастливой и здоровой», «Она прекрасна, как всегда», «Лохан выглядит великолепно... и по-другому в хорошем смысле. Заставляет задуматься, правдивы ли слухи о пластической хирургии», «Линдси Лохан вышла замуж за миллиардера, поэтому у нее появились деньги для всех этих пластических операций. Ее муж оплатил услуги лучших хирургов, и это заметно. Конечный результат — фарфоровая кукла на каблуках», — заявили юзеры.

В ноябре 2024 года врач-косметолог Джонни Беттеридж из Лондона оценил новую внешность Линдси Лохан и перечислил возможные пластические операции.