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22:22, 4 апреля 2025Экономика

Возможность отказа от оплаты за лифт оценили

Эксперт по ЖКХ Федорук: С 2025 года жильцы не могут отказаться от оплаты лифта
Полина Кислицына (Редактор)

С 2025 года жильцы не могут отказаться от оплаты за лифт в многоквартирном доме. Возможность отказаться от этой услуги оценил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в разговоре с aif.ru.

По словам специалиста, расходы на содержание и ремонт лифта входят в общие платежи, направленные на содержание общедомового имущества, отдельной статьи расходов на это не существует. Он добавил, что каждый регион РФ самостоятельно определяет необходимый размер платы за содержание лифтов.

Эксперт отметил, что прежде собственники квартир на первых и вторых этажах могли законно отказаться от платы на содержание лифта, однако с начала текущего года платить одну и ту же сумму за содержание конструкции должны жильцы всех квартир в подъезде без исключения. «Иначе можно было бы постановить, что ремонт протечек на крыше должны оплачивать только жители верхних этажей, а содержание подвалов — нижних», — заключил Федорук.

Ранее россиянам назвали список необязательных для оплаты услуг ЖКХ.

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