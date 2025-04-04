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02:02, 4 апреля 2025Забота о себе

Врачи спасли россиянку с огромной кровопотерей из-за гигантской матки

В Ростовской области врачи спасли 46-летнюю женщину с огромной кровопотерей
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

В Ростовской области врачи спасли 46-летнюю россиянку, обратившуюся за медицинской помощью после двух лет обильных маточных кровотечений. Об этом сообщил Минздрав региона в Telegram-канале.

Женщина пожаловалась на огромную кровопотерю, поскольку тревожные симптомы беспокоили ее уже два года, но при этом никаких болей она не испытывала. Пациентку направили к гинекологу в женскую консультацию, где осмотр и УЗИ показали, что ее матка увеличена до гигантских размеров. Акушеры-гинекологи городской больницы №6 Ростова-на-Дону успешно прооперировали женщину. Вмешательство было осложнено выраженным спаечным процессом, который, в свою очередь, был вызван воспалительными процессами в придатках.

В общей сложности операция длилась более двух часов. Сейчас, добавили в ведомстве, женщина чувствует себя удовлетворительно, ее жизни больше ничего не угрожает.

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