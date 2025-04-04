Врачи спасли россиянку с огромной кровопотерей из-за гигантской матки

В Ростовской области врачи спасли 46-летнюю женщину с огромной кровопотерей

В Ростовской области врачи спасли 46-летнюю россиянку, обратившуюся за медицинской помощью после двух лет обильных маточных кровотечений. Об этом сообщил Минздрав региона в Telegram-канале.

Женщина пожаловалась на огромную кровопотерю, поскольку тревожные симптомы беспокоили ее уже два года, но при этом никаких болей она не испытывала. Пациентку направили к гинекологу в женскую консультацию, где осмотр и УЗИ показали, что ее матка увеличена до гигантских размеров. Акушеры-гинекологи городской больницы №6 Ростова-на-Дону успешно прооперировали женщину. Вмешательство было осложнено выраженным спаечным процессом, который, в свою очередь, был вызван воспалительными процессами в придатках.

В общей сложности операция длилась более двух часов. Сейчас, добавили в ведомстве, женщина чувствует себя удовлетворительно, ее жизни больше ничего не угрожает.

Ранее во Владивостоке врачи Тысячекоечной больницы (ВКБ№2) спасли 52-летнюю пациентку с гигантской опухолью яичника. Как рассказал заведующий отделением гинекологии больницы Эдуард Зиганшин, опухоль у женщины россиянки нашли во время диспансеризации.