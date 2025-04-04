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09:59, 4 апреля 2025Россия

ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль в российском регионе

Губернатор Богомаз: ВСУ сбросили взрывное устройство на авто в Брянской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на автомобиль на дороге в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки пострадал водитель. По информации брянского главы, у мужчины выявили легкие ранения. Медики начали оказывать ему всю необходимую помощь.

Богомаз призвал жителей Брянской области не приближаться к обломкам дронов и другим опасным предметам. Он рекомендовал гражданам обращаться во время атаки к специалистам из экстренных служб.

До этого стало известно, что одного человека не удалось спасти при атаке дронов на Брянскую область. Еще двое граждан отделались осколочными ранениями.

По сведениям Богомаза, тогда в результате сброса взрывных устройств оказались повреждены окна и балкон многоквартирного дома.

ЖЗЛ
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