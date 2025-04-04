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12:16, 4 апреля 2025Россия

ВСУ за сутки дважды атаковали энергообъект в российском регионе

Минобороны: ВСУ за сутки дважды атаковали энергообъект в Брянской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки дважды атаковали энергообъект в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ударам со стороны Украины подвергся объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в Климовском районе российского региона.

По данным оборонного ведомства, первая атака была совершена 4 апреля в 07:10 по московскому времени, вторая — меньше, чем через час — около 8:00.

«Вследствие обрыва проводов высоковольтной линии, без электроснабжения остались десятки бытовых потребителей в районе», — уточнили последствия удара ВСУ в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве заявили об односторонних атаках ВСУ на российскую инфраструктуру на протяжении двух недель, несмотря на достигнутую президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетике на 30 дней.

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