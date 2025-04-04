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15:56, 4 апреля 2025Экономика

За мусор в жилье россиян предложили наказывать методами из 90-х

Юрист Крохин: Стоит вернуть концепцию надзора за мусором в жилье, как в 90-х
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

За мусор в жилье россиян предложили наказывать методами 90-х годов — вернуть надзор за соблюдением санитарных норм и привлекать нарушителей к ответственности. Таким мнением поделился председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Раньше управляющие компании имели полномочия фиксировать нарушения санитарных норм в многоквартирных домах. Поэтому можно было привлечь замусоривших жилье россиян к ответственности. В настоящее время в законодательстве специального органа для этого нет, отметил юрист.

«Сейчас есть много технических средств, чтобы фиксировать нарушение: видеонаблюдение, домофоны. То есть необходимо дать возможность управляющим организациям фиксировать и отправлять это в орган жилищного надзора. И тогда штрафы будут работать, а сама по себе ситуация неизбежности наказания будет дисциплинировать нарушителя», — пояснил Крохин.

Ранее жительница Санкт-Петербурга завалила коммунальную квартиру мусором до потолка и попала под суд. Россиянку обязали убрать горы мусора и заплатить штраф в размере 11 тысяч рублей.

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