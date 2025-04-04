Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:00, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Живущий в США популярный российский блогер сравнил Лос-Анджелес с Москвой

Живущий в США блогер Мэддисон возмутился ценами на жилье в Лос-Анджелесе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), живущий в США, возмутился высокими ценами на жилье в Лос-Анджелесе. В ходе трансляции, отрывок из которой вышел на YouTube, он также сравнил американский город с Москвой.

Мэддисон заявил, что центр Лос-Анджелеса с деловыми кварталами занимает небольшую часть города. Остальная территория — это «субурбия», то есть районы с массовой жилой застройкой, но недостатком инфраструктуры. «Странно это. С Москвой, например, сравнивая, ты просто думаешь: "Вау, вот это разница"», — высказался блогер о различиях российской столицы и Лос-Анджелеса.

Кроме того, Мэддисон ознакомился с объявлениями о продаже домов в Лос-Анджелесе и раскритиковал представленное на рынке жилье, сочтя его стоимость слишком высокой. «Люди здесь за такие халупы готовы платить. (...) Это просто одуреть», — удивился он.

Ранее блогер также пожаловался на большие налоги и обилие счетов в США. Мэддисон признался, что не понимает, как американцам удается разбираться с этой сферой жизни.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению. Когда оно может начаться и как на это отреагируют США?

    Паша Техник умер в больнице в Таиланде

    В Okko выйдет первый в истории кочевой документальный стендап-сериал про цыган

    Глава Минфина США назвал Зеленского эстрадным артистом с неидеальными советниками

    Военные нанесли несколько ударов по Кривому Рогу

    На Западе ужаснулись мобилизации со смертельным исходом в Одессе

    В российском городе ребенку заплатят полмиллиона рублей за падение с качелей

    Пашу Техника захотели отключить от аппарата жизнеобеспечения и констатировать его смерть

    Зеленский заявил о близости США к решениям о прекращении огня на Украине

    Глава Минфина США высказался о возможности дефолта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше