Живущий в США популярный российский блогер сравнил Лос-Анджелес с Москвой

Живущий в США блогер Мэддисон возмутился ценами на жилье в Лос-Анджелесе

Популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), живущий в США, возмутился высокими ценами на жилье в Лос-Анджелесе. В ходе трансляции, отрывок из которой вышел на YouTube, он также сравнил американский город с Москвой.

Мэддисон заявил, что центр Лос-Анджелеса с деловыми кварталами занимает небольшую часть города. Остальная территория — это «субурбия», то есть районы с массовой жилой застройкой, но недостатком инфраструктуры. «Странно это. С Москвой, например, сравнивая, ты просто думаешь: "Вау, вот это разница"», — высказался блогер о различиях российской столицы и Лос-Анджелеса.

Кроме того, Мэддисон ознакомился с объявлениями о продаже домов в Лос-Анджелесе и раскритиковал представленное на рынке жилье, сочтя его стоимость слишком высокой. «Люди здесь за такие халупы готовы платить. (...) Это просто одуреть», — удивился он.

Ранее блогер также пожаловался на большие налоги и обилие счетов в США. Мэддисон признался, что не понимает, как американцам удается разбираться с этой сферой жизни.