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16:25, 5 апреля 2025Мир

Американские власти обвинили Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире

Глава Минфина США Бессент: Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире, когда приехал на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. С таким заявлением в интервью журналисту Такеру Карлсону выступил глава Минфина США Скотт Бессент, видео беседы опубликовано в соцсети Х.

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», — описал прошедшую встречу министр.

Ранее стало известно, что после конфликта между президентами США и Украины во время переговоров в Овальном кабинете рейтинг Зеленского вырос до 70 процентов.

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