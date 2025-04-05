Американские власти обвинили Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире

Глава Минфина США Бессент: Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире

Президент Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире, когда приехал на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. С таким заявлением в интервью журналисту Такеру Карлсону выступил глава Минфина США Скотт Бессент, видео беседы опубликовано в соцсети Х.

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», — описал прошедшую встречу министр.

Ранее стало известно, что после конфликта между президентами США и Украины во время переговоров в Овальном кабинете рейтинг Зеленского вырос до 70 процентов.