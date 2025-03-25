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10:41, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленский нашел неочевидный плюс в перепалке с Трампом

TIME: Зеленский объяснил изменение своего рейтинга после перепалки с Трампом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

После конфликта между лидерами США и Украины во время переговоров в Овальном кабинете рейтинг Зеленского вырос до 70 процентов. Об этом сообщает TIME.

«С точки зрения Зеленского, не все последствия этой встречи были негативными. В первые дни марта его рейтинг одобрения вырос, достигнув почти 70 процентов в некоторых опросах», — сообщается в публикации. Незадолго до встречи Трамп заявлял, что рейтинг Зеленского не превышает четырех процентов.

Отмечается, что Зеленский объясняет свои возросшие показатели поддержки населения стремлением защитить украинцев. Он утверждает, что Трамп в Овальном кабинете задел чувство собственного достоинства граждан Украины, которые рассчитывали на беспрекословную поддержку США в противостоянии с Россией.

Ранее в Верховной Раде раскритиковали опрос с высокими рейтингами Зеленского. В восточных регионах страны, по словам депутата Рады Александра Дубинского, Зеленского «ненавидят смертной ненавистью».

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