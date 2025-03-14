Депутат Рады Дубинский раскритиковал опрос с высокими рейтингами Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал опрос с высокими рейтингами президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Помойка глобалистов, которая рисует в заказной публикации рейтинг Зеленского в 72 процента, тут же пишет, что его поддерживают "женщины, молодежь и жители самых восточных областей". (...) Они бы хоть карту открыли, дебилы», — возмутился Дубинский.

Украинский парламентарий объяснил, что в восточных регионах из-за бушующего конфликта Зеленского «ненавидят смертной ненавистью».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Зеленского не превышает четырех процентов. Американский лидер также выступил за проведение выборов главы государства на Украине.