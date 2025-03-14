Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 14 марта 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали опрос с высокими рейтингами Зеленского

Депутат Рады Дубинский раскритиковал опрос с высокими рейтингами Зеленского
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал опрос с высокими рейтингами президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Помойка глобалистов, которая рисует в заказной публикации рейтинг Зеленского в 72 процента, тут же пишет, что его поддерживают "женщины, молодежь и жители самых восточных областей". (...) Они бы хоть карту открыли, дебилы», — возмутился Дубинский.

Украинский парламентарий объяснил, что в восточных регионах из-за бушующего конфликта Зеленского «ненавидят смертной ненавистью».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Зеленского не превышает четырех процентов. Американский лидер также выступил за проведение выборов главы государства на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Путиным

    Министр спорта России оценил снятие с него санкций ЕС

    Россиян вынудили ходить по квартире в противогазах из-за ошибки проектирования

    Военный эксперт призвал возвести защитные сооружения в российском приграничном регионе

    Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл

    МВД раскрыло подробности ЧП со стрельбой возле детского сада в Москве

    Стало известно имя еще одного зарубежного гостя на параде Победы в Москве

    Оставившую младенца на морозе мать арестовали в российском регионе

    Трамп заявил о высоких шансах завершения конфликта на Украине

    Канье Уэст запретил Ким Кардашьян носить два помолвочных кольца одновременно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше