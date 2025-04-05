Братья в Курской области эвакуировали престарелую мать при помощи садовой тачки

Братья в Курской области эвакуировали мать на садовой тачке из-за беспилотников

В селе Заолешенка в Курской области два брата были вынуждены эвакуировать престарелую мать при помощи садовой тачки, так как была опасность ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из братьев.

По его словам, вместе с ними эвакуировалась семейная пара, которая жила по соседству — женщина и ее слепой муж. Мужчину также пришлось везти на садовой тачке.

«Я мать свою на тачке вез, а мой брат вез слепого соседа, тоже в садовой тачке», — рассказал мужчина. Он отметил, что им повезло, что дроны их не атаковали. Им удалось добраться до моста через реку и переправиться через нее. На другом берегу их встречали российские солдаты, которые в дальнейшем сопроводили гражданских в безопасное место.

Ранее стало известно, что группировка «Север» уничтожила в Курской области 15 бригад Вооруженных сил Украины.